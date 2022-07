Nach Tod von Einjährigem in Tirol: Polizei ermittelt gegen 86-Jährige

Bei einem Unfall in Ellmau in Tirol ist ein Einjähriger gestorben, nachdem sein Kinderwagen von einem Auto erfasst wurde. Nun wird gegen die Fahrerin ermittelt.

21.07.2022 | Stand: 11:06 Uhr

Nach dem Tod eines einjährigen Jungen bei einem Unfall in Ellmau in Tirol, hat die Polizei Ermittlungen gegen die 86-jährige Fahrerin aufgenommen. Ein Auto hatte das Kleinkind, das in seinem Kinderwagen saß, erfasst. Nach Informationen der österreichischen Tageszeitung Kurier ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen die Fahrerin. Am Mittwoch sei die Seniorin demnach befragt worden. Laut ORF Tirol muss unabhängig von den polizeilichen Ermittlungen außerdem die Bezirkshauptmannschaft entscheiden, ob die Fahrtüchtigkeit der Unfallverursacherin überprüft wird.

Ellmau in Tirol: Einjähriger stirbt nach Unfall

Die 86-jährige Frau hatte am Dienstag offenbar das Brems- und Gaspedal ihres Automatikautos verwechselt, als sie vor einem Supermarkt in Ellmau in Tirol einparken wollte. Daraufhin erfasste ihr Wagen den Kinderwagen mit dem Einjährigen darin, mit dem die 28-jährige Mutter vor dem Laden unterwegs gewesen war. Während sowohl die 86-Jährige als auch die Mutter bei dem Unfall unverletzt blieben, erlag das Kleinkind seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

