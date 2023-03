Beim Sturz in einem Linienbus in Feldkirch ist eine Seniorin schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

21.03.2023 | Stand: 15:04 Uhr

Wie die Polizei am 21. März meldet, stürzte bereits am 7. März eine 74-jährige Frau im Landbus der Linie 455 so stark, dass sie dabei schwer verletzt wurde. Offenbar passierte der Unfall beim Anfahren an der Haltestelle "Feldkirch Bahnhof".

Laut Angaben der Seniorin hätten ihr mehrere im Bus befindliche Passanten geholfen. Das Bezirkspolizeikommando Feldkirch bittet Zeugen, sich bei der Polizeidienststelle zu melden: +43 (0) 59 133 8150.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.