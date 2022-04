Skifahrer (26) prallt gegen Werbetafel und stirbt

Im Tiroler Skigebiet Fiss ist am Dienstag ein 26-jähriger Skifahrer tödlich verunglückt. Warum er von der Piste abkam, ist noch unklar.

06.04.2022 | Stand: 09:16 Uhr

Am Dienstag ist ein 26-jähriger Skifahrer im Skigebiet Fiss gestorben, so die Polizei Der Niederländer war gegen 15.45 Uhr mit seinen Alpinskiern auf einer blaumarkierten Piste talabwärts gefahren, als er auf Höhe der Bergstation Möseralmbahn aus bisher unbekannten Gründen über den Pistenrand hinaus geriet. Zehn Meter weiter unten prallte er gegen eine Panoramatafel, so die Polizei. Dort blieb er reglos liegen.

Skifahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Seine Begleiterin, die hinter ihm gefahren war, begann direkt mit der Erstversorgung - nach wenigen Minuten traf auch die Pistenrettung ein. Doch trotz sofortiger Reanimation, und dem zusätzlichen Einsatz eines Rettungshubschrauber-Teams, starb der 26-Jährige noch an der Unfallstelle.

In den vergangenen Wochen ist es immer wieder zu tödlichen Ski-Unfällen gekommen. Erst am Wochenende war ein 53-jähriger Skitourengeher an der Steinkarspitze in Tirol ums Leben gekommen. Auf einer Skipiste in Ischgl war Mitte März ein 27-jähriger Skifahrer nach einem Zusammenstoß gestorben.

