Kind in Fügenberg bei Autounfall schwer verletzt

Ein Mann hat in Fügenberg ein Kind mit dem Auto erfasst. Die Sicht war ihm durch einen stehenden Bus versperrt. Der Junge kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

26.05.2023 | Stand: 14:56 Uhr

Ein 31-jähriger hat am Mittwochmorgen einen Achtjährigen in Fügenberg in Tirol mit dem Auto erfasst. Nach Angaben der Polizei wollte der Junge gerade die Hochfügener-Landstraße überqueren, um zur Bushaltestelle zu gehen.

Kind in Fügenberg schwer verletzt: Sicht des Autofahrers auf den Achtjährigen war versperrt

Ein weiterer Schulbus stand bereits an der Haltestelle. Hinter diesem ging der Junge vorbei und es kam zur Kollision mit dem Auto des 31-Jährigen. Das Kind erlitt dabei schwere Verletzungen am Kopf und im Gesicht. Der Notarzt brachte ihn ins Krankenhaus Schwaz.

