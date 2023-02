Bus mit 36 Kindern an Bord prallt frontal mit Lkw zusammen

Ein Schulbus und ein Lkw sind in Hard (Vorarlberg) frontal zusammengestoßen. Dabei wurden vier Kinder und zwei Erwachsene verletzt.

03.02.2023 | Stand: 17:32 Uhr

Frontalzusammenstoß am Freitagvormittag in Hard (Vorarlberg): Der Fahrer eines sogenannten Landbusses wollte laut Polizei an der Kreuzung zwischen Rheinstraße und Landstraße nach links abbiegen. Ein Lkw-Fahrer kam dem Schulbus entgegen - er leitete sofort eine Vollbremsung ein und versuchte noch, nach rechts auszuweichen.

Dennoch prallten der Schulbus und der Lkw frontal zusammen. Im Bus waren zwei Volksschulklassen und eine Kindergartengruppe mit insgesamt 36 Kindern und ihren Betreuern. Sechs Kinder und zwei Erwachsene klagten nach dem Unfall über leichte Schmerzen. Wie schwer sie verletzt wurden, ist bislang unklar.

Die Kreuzung wurde vorübergehend komplett gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Hard mit drei Fahrzeugen und 20 Kräften sowie das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) mit zwei Fahrzeugen und fünf Kräften.

