Auf einen Klein-Lastwagen ist ein 15-Jähriger am Mittwoch mit seinem Moped aufgefahren. Der Jugendliche zog sich bei dem Unfall Schnittverletzungen zu.

07.06.2023 | Stand: 21:32 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Jenbach in Tirol ist ein 15-Jähriger Moped-Fahrer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche am Nachmittag auf der Huberstraße in Jenbach unterwegs. Vor ihm fuhr ein 38-Jähriger mit einem Klein-Lastwagen. Er hielt an, um rückwärts in eine Hauseinfahrt einzubiegen. Zwar schaltete er die Alarmblinkanlage ein, doch der 15-jährige Moped-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr von hinten auf den LKW auf.

Unfall in Jenbach: 15-Jähriger fährt mit Moped auf LKW auf

Dabei zog er sich Schnittverletzungen unbestimmten Grades am linken Unterarm zu. Er wurde von einem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Schadens an den beiden Fahrzeugen ist noch nicht bekannt.

