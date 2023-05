Zwei jugendliche Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 16-jähriger fährt zusammen mit einem 15-jährigen Begleiter auf einem Motorrad durch Ludesch. Auf einer Kreuzung verunfallen sie schwer mit einem Auto.

Zwei Motorradfahrer sind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Ludesch am Samstagabend schwer verletzt worden. Das berichtete die Polizei Vorarlberg am Sonntag.

Demnach fuhr eine 44-Jährige mit ihrem Auto auf einer Vorfahrtstraße auf eine Kreuzung zu, hielt kurz an und fuhr dann über den Kreuzungsbereich. Zur gleichen Zeit kam aus der kreuzenden Straße ein 16-jähriger Motorradfahrer mit einem 15-jährigen Begleiter angefahren und kollidierte mit dem Auto.

Der 16-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen am Bein und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Sein 15-jähriger Mitfahrer wurde an Becken und Oberkörper schwer verletzt. Beide Motorradfahrer waren Ordnungsgemäß ausgerüstet. Die 44-jährige Frau im Pkw sowie ihr 15-jähriger Sohn blieben unverletzt. Die beiden Verletzten wurden in das Krankenhaus Feldkirch gebracht.

