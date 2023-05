Rollerfahrer prallt beim Überholen mit Auto zusammen - Hubschrauber im Einsatz

Ein Autofahrer will in Mittelberg links abbiegen, als er von einem Roller überholt wird. Es kommt zum Zusammenstoß - der Rollerfahrer muss ins Krankenhaus.

28.05.2023 | Stand: 08:01 Uhr

Der Fahrer eines Elektrorollers musste nach einem Unfall in Mittelberg mit einem Auto am Samstagabend per Hubschrauber ins Klinikum Kempten geflogen werden. Laut Polizei wurde er zuvor von Ersthelfern versorgt.

Demnach fuhr ein 23-jähriger Österreicher gegen 18.35 Uhr von Hirschegg nach Mittelberg. Bei einer Hauseinfahrt wollte der Autofahrer dann nach links abbiegen, wurde jedoch zur gleichen Zeit von einem 69-Jährigen auf einem Elektroroller überholt.

Unfall in Mittelberg (Vorarlberg): Fahrer von Elektroroller prallt beim Überholen mit Auto zusammen

Es kam zu einem heftigen seitlichen Zusammenprall, wobei der Rollerlenker zu Sturz und auf dem Parkplatz eines Hauses zu liegen kam. Der Elektroroller stieß dabei gegen einen geparkten Pkw.

Der Mann wurde von Ersthelfern versorgt und mittels Helikopter ins das Klinikum Kempten gebracht.

