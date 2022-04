Fahrer eines Kleinlasters übersieht Motorradfahrer beim Abbiegen - 65-Jähriger schwer verletzt

Beim Abbiegen hat der Fahrer eines Kleinlasters einen Motorradfahrer übersehen, der in überholte. Bei dem Zusammenstoß zog er sich schwere Verletzungen zu.

22.04.2022 | Stand: 18:50 Uhr

Bei einem Unfall in Nassereith im österreichischen Bundesland Tirol ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 51-Jähriger mit seinem Kleinlaster in der Gemeinde nach links abbiegen.

Unfall in Nassereith: 65-jähriger Motorradfahrer wird schwer verletzt

Dabei übersah er einen Motorradfahrer, der ihn zu diesem Zeitpunkt wohl gerade überholte. Der 65-jährige Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in die Klinik nach Innsbruck. Der Fahrer des Kleinlasters zog sich Verletzungen am Unterschenkel zu. An beiden Fahrzeugen entstand ein schwerer Sachschaden.

