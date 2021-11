Bagger kommt auf schneebedeckter Fahrbahn von Straße ab und stürzt auf Feld - Fahrer schwer verletzt

Auf der schneebedeckten Fahrbahn in Nesselwängle in Tirol brach das Heck des Baggers aus. Beim Sturz auf ein Feld verletzte sich der 38-jährige Fahrer schwer.

29.11.2021 | Stand: 21:02 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagvormittag in Nässelwängle (Bezirk Reutte in Tirol) gekommen.

Gegen 10 Uhr lenkte ein 38-jähriger Österreicher einen Radbagger in Nesselwängle auf der Tannheimer Straße von Grän kommend in Richtung Weißenbach.

Bagger kommt auf schneebedeckter Fahrbahn in Nesselwängle von Straße ab und stürzt auf Feld

Auf der schneebedeckten Fahrbahn brach plötzlich das Heck des Fahrzeuges aus, der Bagger geriet über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte über die Straßenböschung auf ein Feld, wo das Fahrzeug auf der rechten Seite zu liegen kam, berichtet die Polizei.

Dabei zog sich der 38-Jährige eine schwere Verletzung an der Schulter zu. Er kam in das Krankenhaus Reutte. Am Bagger entstand leichter Sachschaden.

