Autofahrerin (53) verliert die Kontrolle auf schneebedeckter Straße - Auto landet in Bachbett

Bei Niederau in Tirol ist ein Auto von der schneebedeckten Straße abgekommen und in einem Bachbett gelandet. Beide Insassen wurden leicht verletzt.

30.11.2021 | Stand: 07:45 Uhr

Am Montagabend hat sich bei Niederau in Tirol ein Unfall ereignet. Eine 53-jährige Frau fuhr auf der Wildschönauer Landesstraße in Niederau taleinwärts, als sie auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über das Auto verlor. Der Wagen rutschte über den linken Straßenrand in ein fünf Meter unterhalb der Fahrbahn gelegenes Bachbett. Dort blieb das Auto auf dem Dach liegen.

Feuerwehr rettet Mutter und Tochter aus Bachbett

Wie die Polizei mitteilt, konnten sich die Frau und ihre am Beifahrersitz mitfahrende 23-jährige Tochter mit leichten Verletzungen selbst aus dem Wagen befreien. Die Feuerwehr Niederau rettete die zwei Frauen aus dem Bachbett. Am Auto entstand Totalschaden.

