Autofahrerin springt in Tirol aus rutschendem Lieferwagen

In Nußdorf in Österreich gerät ein Lieferwagen ins Rutschen und droht abzustürzen. Die Fahrerin kann sich noch retten.

05.12.2023 | Stand: 10:24 Uhr

Am Montag gegen 15.20 Uhr ist eine 21-Jährige in Nußdorf in Tirol mit ihrem Lieferwagen ins Rutschen geraten und aus dem Fahrzeug gesprungen. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Frau das Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle bringen.

21-Jährige bei Unfall in Nußdorf in Tirol verletzt

Nachdem die 21-Jährige aus dem Wagen sprang, stürzte dieses über einen angrenzenden Hang und blieb einige Meter unterhalb der Fahrbahn in Bäumen und Sträuchern hängen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

