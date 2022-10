Güterzug erfasst Schulbus nahe Füssen - Kinder aus Deutschland verletzt

In Pflach in Tirol hat ein Güterzug einen Linienbus erfasst. Drei Menschen wurden schwer verletzt - darunter auch zwei Kinder aus Deutschland.

20.10.2022 | Stand: 23:13 Uhr

In Pflach ( Tirol) hat am Donnerstagmorgen ein Güterzug einen Schulbus erfasst. Ein 45-Jähriger war laut Polizei gegen 7 Uhr mit dem Linienbus in Pflach aus Richtung Reutte in Richtung Pinswang unterwegs. Darin saßen zudem ein 13-Jähriger aus Deutschland und dessen elfjährige Schwester.

Der Busfahrer fuhr nach Polizeiangaben an einem unbeschränkten Bahnübergang über die Gleise. Zu der Zeit fuhr ein Güterzug - zwei Lokomotiven und drei Doppelwagons - vom Bahnhof Reutte in Richtung Vils. Der Zugführer konnte trotz eingeleiteter Schnellbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Zug erfasst Bus auf Bahnstrecke zwischen Reutte und Pinswang

Der Zug erfasste mit der Stirnseite des Triebfahrzeuges den kreuzenden Postbus in der Fahrzeugmitte. Der Bus wurde durch den Aufprall nach links gegen einen Strommasten der Oberleitung geschleudert. und weiter in einen Graben an den Gleisen gedreht.

Bei der Drehung wurde der 45-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert und blieb etwa 20 Meter entfernt neben den Gleisen liegen. Die beiden Kinder wurden ebenfalls verletzt - wie schwer ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Hubschrauber fliegt verletzten Busfahrer in Klinik Innsbruck

Der 45-Jährige war bewusstlos, der Rettungshubschrauber C1 flog den Verletzten in die Klinik Innsbruck. Die Rettung lieferte den 13-Jährigen in das Bezirkskrankenhaus Reutte ein.

Die Bergung des schwerbeschädigten Postbusses und die Reparatur der Oberleitung dauern noch immer an. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Pflach, Reutte und Breitenwang sowie die Rettung und die Polizei. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Gutachter wurde hinzugezogen.

Bahnverkehr nach Unfall in Pflach unterbrochen

Die Bahnstrecke zwischen Reutte und Pfronten bleibt unterbrochen. Ein Oberleitungsmast sei Berichten zufolge so stark beschädigt, dass wohl ein neuer Mast samt Oberleitung aufgebaut werden muss.

Pflach ist eine kleine Gemeinde mit knapp 1600 Einwohnern im Bezirk Reutte in Tirol. Sie liegt nahe der Grenze zu Deutschland und ist wenige Kilometer von Füssen (Landkreis Ostallgäu) entfernt.

