In Rinn im Bezirk Innsbruck-Land in Tirol wurde ein 70-Jähriger von einem Auto gestreift und verletzt liegen gelassen. Die Polizei ermittelt.

07.03.2022 | Stand: 12:06 Uhr

Am frühen Montagmorgen hat es in Rinn im Bezirk Innsbruck-Land in Tirol einen Unfall gegeben. Wie die Polizei berichtet, fand ein Autofahrer gegen 4.15 Uhr einen 70-Jährigen blutend am Fahrbahnrand, an einen Leitpflock angelehnt. Der betrunkene 70-Jährige gab an, dass er auf dem Weg nach Hause auf der Fahrbahn gelaufen sei und dabei von einem Fahrzeug gestreifz wurde.

Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.

