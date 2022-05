Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein 17-Jähriger am frühen Sonntagmorgen von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Unfall wurde eine Frau verletzt.

08.05.2022 | Stand: 11:35 Uhr

Bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen in Schruns in Vorarlberg ist eine Autofahrerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Auto auf der Straße von Schruns in Richtung St. Gallenkirch. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Jugendliche mit seinem Wagen in einer Rechtskurve von seiner Fahrspur ab und fuhr über die Fahrbahnmitte hinaus.

Unfall in Schruns: Alkoholtests bei beiden Autofahrern waren negativ

Die entgegenkommende 43-Jährige Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen und die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich. Dabei wurde die Frau verletzt. Ein Krankenwagen brachte sie ins Krankenhaus nach Feldkirch. Der Wagen des 17-Jährigen wurde in eine angrenzende Wiese geschleudert und kam im Straßengraben zum Stehen. Der junge Mann und seine beiden Mitfahrer wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Alkoholtests bei dem Jugendlichen und der 43-Jährigen waren negativ. Die Feuerwehren aus Schruns und Gantschier verhinderten, dass Sprit und Motoröl in dem Entwässerungsgraben ausliefen und bargen das Fahrzeug des Jugendlichen. Die Straße war für mehrere Stunden komplett gesperrt.

