17-Jährige stürzt mit Auto 90 Meter in die Tiefe - und überlebt

In Stans in Tirol ist eine 17-Jährige mit einem Auto 90 Meter in die Tiefe gestürzt - und hat den Unfall überlebt. Wie es dazu kam.

31.03.2022 | Stand: 08:33 Uhr

Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr hat eine 17-jährige Autofahrerin einen Unfall in Stans ( Tirol) gebaut. Wie die Polizei berichtet, kam die Fahranfängerin auf einer abschüssigen Gemeindestraße aus Unachtsamkeit in einer scharfen Linkskurve über den Straßenrand hinaus. In der Folge stürzte sie mit dem Auto etwa 90 Meter über steiles Gelände ab und kam auf dem Dach liegend an einem Baum zum Stillstand.

90 Meter in die Tiefe gestürzt: Jugendliche bei Unfall in Tirol verletzt

Die 17-Jährige wurde bei dem Unfall in Tirol verletzt. Sie konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Noch unter Schock stehend rief sie ihre Eltern an. Ihre Mutter brachte sie dann in ein Krankenhaus.

Das abgestürzte Auto wurde von der Feuerwehr und einem Abschleppdienst geborgen. Nach Abschluss der Ermittlungen erstattet die Polizei Anzeige an die zuständigen Behörden.

