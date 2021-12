Seniorin (80) erfasst in Völs (Tirol) Mutter und vierjährige Tochter mit dem Auto

Im österreichischen Völs (Tirol) hat eine 80-jährige Autofahrerin ein vierjähriges Kind und seine Mutter erfasst. Beide wurden dabei verletzt.

21.12.2021 | Stand: 18:10 Uhr

Am Dienstag gegen 12.45 Uhr hat eine 80-Jährige eine Mutter mit ihrem vierjährigen Kind mit dem Auto in Völs ( Tirol) erfasst. Die Seniorin war mit ihrem Wagen auf der Bahnhofsstraße in Richtung Osten, teilt die Polizei mit. Dort überquerten eine 28-jährige Mutter und ihre vierjährige Tochter die Straße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bemerkte die Autofahrerin die beiden Fußgängerinnen zu spät.

Unfall in Völs (Tirol): Mutter und Tochter von Auto erfasst

Trotz Bremsmanöver erfasste die Autofahrerin Mutter und Tochter, wobei diese zu Boden geschleudert wurden. Dabei erlitten die 28-Jährige und ihr Kind Verletzungen unbestimmten Grades. Beide wurdem vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.