Anstatt einem Schwerverletzten zu helfen: Biker versteckt Motorräder und flieht

Am vergangenen Freitag (22. August 2025) hat sich ein 35-jähriger Mann in Virgen in Osttirol schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten der Polizeiinspektion Matrei gegen 23.25 Uhr über einen Verletzten am Straßenrand der Virgental-Landesstraße (L24) informiert.

Als die Polizisten eintrafen, behandelten Rettungskräfte den 35-Jährigen bereits. Vor Ort befanden sich zudem mehrere Passanten. Sie alle gaben an, zufällig vorbeigekommen zu sein. Keiner von ihnen konnte laut Polizei Angaben darüber machen, wie sich der Mann verletzt haben könnte.

Betrunkener Motorradfahrer in Virgen verletzt – aber wieso?

Laut Polizeibericht roch der 35-Jährige nach Alkohol. Seine Kleidung deutete darauf hin, dass es sich um einen Motorradunfall gehandelt haben könnte. Die Beamten suchten deshalb die nähere Umgebung nach Motorrädern ab.

Etwa 20 Meter entfernt fanden die Polizisten zwei Motocrossmaschinen in einem alten Tunnel. Eines der Motorräder konnte dem Verletzten zugeordnet werden, wie es im Polizeibericht heißt. Aber: Die Maschine wies keine größeren Beschädigungen auf.

Zwei Bikes, aber nur ein verletzter Fahrer in Tirol

Am Dienstnachmittag (26. August) konnte die Polizei einen 23-Jährigen ermitteln, der am Unfall beteiligt war. Laut Polizei fuhren die beiden Männer mit ihren nicht zugelassenen Rädern taleinwärts, als der hinter ihm fahrende 35-Jährige stürzte und die beiden Maschinen zusammenprallten.

Der 23-Jährige leistete Erste Hilfe, bis die Passanten eintrafen, die die Versorgung des Verletzten übernahmen. Bis die Rettungskräfte eintrafen, versteckte er die beiden Motorräder. Der Grund: Er besaß keinen Führerschein. Danach floh er.

Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Der Verletzte wurde zuerst in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Aufgrund der Schwere der Verletzungen befindet er sich seit Samstag (23. August 2025) in der Klinik in Innsbruck.

Der 23-Jährige wurde unter anderem wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung angezeigt.

