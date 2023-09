81-Jährige stirbt nach Unfall mit Rollator in Vorarlberg

Der Autofahrer übersah die 81-Jährige beim Rückwärtsfahren in Kennelbach und fuhr sie an. Sie war mit dem Rollator unterwegs, stürzte und verletzte sich.

13.09.2023 | Stand: 12:05 Uhr

Am Montag hat ein 68-jähriger Mann in Kennelbach im Bezirk Bregenz in Vorarlberg eine 81-Jährige angefahren, die Frau ist einen Tag später gestorben. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann mit seinem Auto rückwärts aus einer Einfahrt fahren. Die 81-Jährige ging in dem Moment mit ihrem Rollator vorbei. Weil der Autofahrer sie vermutlich übersehen hat, fuhr er die Frau mit dem Hecks seines Autos an.

Frau stirbt nach Unfall in Feldkirch in Vorarlberg

Die Frau stürzte und verletzte sich am Kopf. Die Rettungskräfte konnten mit ihr sprechen und brachten sie in das Landeskrankenhaus Bregenz. Anschließend musste sich die 81-Jährige im Krankenhaus Feldkirch weiterbehandeln lassen. Dort verstarb sie, wie das Krankenhaus am Mittwochmorgen bekannt gab.

Um die Todesursache zu ermitteln, möchte die Staatsanwaltschaft Feldkirch die Seniorin obduzieren lassen. Ein Atemalkoholtest des Fahrers war negativ.

