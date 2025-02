Frau stürzt beim Rodeln sieben Meter ab

Am Mittwoch hat sich ein deutscher Mann beim Rodeln in Going am Wilden Kaiser in Tirol so schwer am Bein verletzt, dass er sich in einem Krankenhaus behandeln lassen musste. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 55-Jährige am Abend in Richtung Tal. Dabei verfing er sich in einem Fangnetz.

Deutscher verletzt sich beim Rodeln am Wilden Kaiser in Tirol schwer

Der Mann wurde vom Rodel geschleudert. Zwei andere Rodler, die hinter ihm fuhren, konnten nicht mehr ausweichen. Sie fuhren auf den gestürzten Deutschen.

Der 55-Jährige verletzte sich beim Sturz schwer am Oberschenkel. Noch vor Ort wurde er medizinisch versorgt. Er wurde anschließend mit einem Schneemobil ins Tal gebracht und kam dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Kufstein.

Rettungshubschrauber nach Rodelunfall in Thiersee im Einsatz

Ebenfalls am Dienstagabend rodelte eine Deutsche in Thiersee, als sie die Kontrolle über den Rodel verlor. Die 46-Jährige fuhr über die Piste hinaus und stürzte etwa fünf bis sieben Meter tief. In dem steilen Waldhang verletzte sie sich schwer.

Die Bergrettung barg die verletzte Frau. Sie wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Kufsteiner Krankenhaus geflogen.

