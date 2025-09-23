Motorradfahrer prallt auf Ötztaler Bundesstraße in Tirol gegen Auto

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montag, 22.9.2025, in Sölden (Öztal in Tirol) verletzt worden. Wie schwer, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Ein 60-Jähriger aus Österreich war laut der Tiroler Polizei am Montagnachmittag, 22.9.2025, gegen 17.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Ötztaler Bundesstraße B186 taleinwärts unterwegs.

Motorradfahrer prallt auf Ötztaler Bundesstraße gegen Auto

Der Autofahrer wollte bei Kilometer 41 auf der B186 nach links abbiegen, als ihm ein Motorradfahrer entgegenkam. Der 26-Jährige aus den Niederlanden war nach Angaben der Polizei talwärts unterwegs.

Der 60-Jährige nahm dem 26-Jährigen offenbar die Vorfahrt. Daraufhin prallte der Niederländer mit seinem Motorrad gegen die rechte Seite des Pkw. Er touchierte das Heck und stürzte nach dem Zusammenstoß.

25-Jähriger stürzt auf B186 in Sölden und verletzt sich

Der Motorradfahrer wurde bei dem Sturz am Montag, 22.9.2025 auf der B186 in Sölden verletzt. Wie schwer, ist nach Angaben der Tiroler Polizei noch unklar.

Der 25-Jährige aus den Niederlanden wurde vor Ort erstversorgt. Ein Rettungswagen transportierte den Verletzten ins Krankenhaus Zams (Tirol).

Hoher Schaden bei Unfall auf Straße in Sölden

An den beiden Fahrzeugen, die bei dem Unfall am Montag, 22.9.2025, auf der Ötztaler Bundesstraße B186 beteiligt waren, entstand erheblicher Schaden.

