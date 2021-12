Ungeimpfte in Österreich erhalten jetzt Post mit Aufforderung zur Impfung

In Österreich erhalten ungeimpfte Menschen jetzt Post mit der Einladung, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Kommendes Jahr zahlen Ungeimpfte Bußgeld.

09.12.2021 | Stand: 08:36 Uhr

Vor dem Start der allgemeinen Corona-Impfpflicht in Österreich, die voraussichtlich ab 1. Februar gelten soll, bekommen Ungeimpfte jetzt Post von Sozialversicherung und Gesundheitsministerium. In den Schreiben werden die Betroffenen eingeladen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Die Schreiben enthalten einen konkreten Termin für die Coronavirus-Schutzimpfung, den man allerdings auch verschieben kann, wenn er nicht passt. Auf der Rückseite des Briefs wird zudem über Impfmythen aufgeklärt, berichtet der ORF.

In Österreich liegt die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, bei 482,8. Seit 22. November gilt in unserem Nachbarland ein flächendeckender Lockdown. Die Menschen dürfen ihr Zuhause also nur aus triftigem Grund verlassen. Dazu zählen auch ein Spaziergang oder ein Jogginglauf. Die Schulen sind allerdings geöffnet, es ist den Eltern überlassen, ob sie ihren Nachwuchs zum Unterricht schicken. Am Sonntag soll der Lockdown enden.