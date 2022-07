Zwei Verletzte und ein Vermisster nach Murenabgängen in Tirol

Wegen Starkregens im Stubaital hat es am Freitag mehrere Murenabgänge gegeben. Folgen des Unwetters waren auch Überschwemmungen und Wasserschäden in Häusern.

23.07.2022 | Stand: 11:13 Uhr

Wegen eines Unwetters mit Starkregen und Hagel im Stubaital hat es am Freitagabend mehrere Murenabgänge, Überschwemmungen und Wasserschäden an und in Häusern gegeben. Wie die Polizei aus Tirol mitteilt, ist in Fulpmes im Ortsteil Medraz eine große Mure abgegangen. Die Mure verschüttete die Stubaitalstraße B183 auf einer Länge von etwa 100 Metern sowie die unterhalb verlaufende Gemeindestraße. Mindestens zwei Fahrzeuge wurden von den Wasser- und Gesteinsmassen erfasst und verschüttet.

Starkregen und Hagel: Zwei Menschen bei Murenabgang in Tirol verletzt

Die Mure schob das erste Fahrzeug, in dem zwei Menschen saßen, einige Meter talwärts. Beide Insassen, ein 26-Jähriger und eine 24-Jährige, wurden verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. En Teil des zweiten Fahrzeugs wurde in einem Bachbett der Ruetz gefunden und geborgen. Der 60-jährige Fahrer, der alleine unterwegs war, gilt derzeit als vermisst.

Die Polizei ermittelt derzeit, ob noch mehr Menschen oder Fahrzeuge von der Mure erfasst wurden. Die Ermittler können das zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen. Derzeit läuft noch eine Suchaktion. Konkrete Vermisstenanzeigen gibt es nicht.

Ein Mure hat im Stubaital mindestens zwei Autos mitgerissen. Die Einsatzkräfte setzten die Vermisstensuche am Morgen fort. Bild: Bernd März, Imago Images

Die Mure in Fulpmes in Tirol beschädigte außerdem eine Brücke. Eine weitere Brücke am Gelände der Industriezone über den Margaretenbach wurde weggereissen. Die Ausweichstraße Medraz/Gemeindestraße – Industriegeländezone A ist komplett gesperrt. Die Stubaitalstraße war im Bereich der Mure bis 2.20 Uhr nachts gesperrt. Aktuell ist die Straße nur einseitig befahrbar, eine Ampel regelt den Verkehr.

Straßen und Wege durch Unwetter in Neustift im Stubaital beschädigt

Im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital wurden durch das Unwetter öffentliche Straßen und Wege beschädigt, die gesperrt werden mussten. Das Obergtal wurde laut Polizei schwer in Mitleidenschaft gezogen. Dort hat es mehrere Murenabgänge größeren Ausmaßes gegeben.

Außerdem sind wegen des Unwetters Häuser vollgelaufen. Es entstanden Wasserschäden in 20 Häusern, darunter fünf Beherbergungsbetriebe in den Ortsteilen Dorf, Kampl und Neder. Die Freiwillige Feuerwehr hat das Wasser aus den Gebäuden abgepumpt. Zudem hat es einen Stromausfall in mehreren Ortsteilen von Neustift im Stubaital gegeben.

Im Gemeindegebiet von Mieders hat eine Mure die Stubaitalstraße B183 unter sich verschüttet. Die Straße war bis 1 Uhr nur eingeschränkt befahrbar.

