Verkehrs-Alarm vor Pfingsten: Österreich kündigt Blockabfertigung und Sperren an

Stau an Pfingsten: Urlauber auf dem Weg nach Italien müssen mit Sperrungen, Blockabfertigung und viel Verkehr rechnen. Die Polizei gibt Tipps.

01.06.2022 | Stand: 13:02 Uhr

Die Polizei in Österreich warnt vor starkem Ausflugsverkehr am langen Pfingstwochenende. Die Beamten rechnen auf den meisten Straßen in Tirol vielen Autos, Lastwagen und Staus.

Betroffen sind vor allem:

Inntal- und Brennerautobahn

Brennerstraße

Seefelder Straße

Fernpass- und Reschenstraße

Zillertal- und Achenseestraße

Loferer Straße

Verkehr am Pfingstwochenende: Polizei rechnet mit Staus - Ausweichrouten gesperrt

Wegen des hohen Reiseverkehrs in Richtung Italien kann es laut Polizei zu Staus auf den Autobahnen und Bundesstraßen kommen. Um Anwohner am Pfingstwochenende vor dem starken Ferienreiseverkehr zu schützen, sperren die Behörden des österreichischen Bundeslandes Tirol Stau-Ausweichrouten entlang wichtiger Durchgangsstrecken. Dadurch soll der überregionale Reiseverkehr auch im Falle eines Staus auf den Hauptrouten gehalten werden.

Das heißt: Alle Autofahrer, die auf dem Weg in Richtung Italien sind, dürfen ab Freitag, 3. Juni, ab 7 Uhr bis Sonntag, 5. Juni, um 19 Uhr die Autobahnen in den Bezirken Innsbruck-Land, Innsbruck-Stadt, Reutte und Kurstein nicht verlassen.

Ausgenommen von dem Verbot sind nur Anwohner und Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit sind.

Polizei Tirol kündigt Motorradkontrollen und Blockabfertigung an

Obwohl für das Pfingstwochenende wechselhaftes Wetter vorhergesagt wird, geht die Polizei davon aus, dass viele Motorradfahrer unterwegs sein werden - insbesondere aus dem Ausland. Die Beamten werden den Motorradverkehr besonders im Blick behalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Im gesamten Bundesland Tirol kündigt die Polizei Geschwindigkeits-, Alkohol- und Drogenkontrollen an.

Autofahrer müssen am Freitag, Samstag und am kommenden Dienstag und Mittwoch mit Blockabfertigung rechnen. Bild: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

Bereits am Donnerstag, 2. Juni gilt von 9 bis 22 Uhr ein Fahrverbot für Lastwagen, die in Richtung Italien unterwegs sind. Am Freitag wird es dann möglicherweise mehr Schwerlastverkehr auf der Inntal- oder Brennerautobahn geben. Um diesen zu regulieren, wird ab 5 Uhr morgens die Blockabfertigung auf der A12 bei Kufstein-Nord aktiviert, so die Tiroler Polizei. Nach dem langen Pfingstwochenende müssen Autofahrer auch am Dienstag und Mittwoch (7. und 8. Juni) mit Blockabfertigung an den Grenzen rechnen.

Tipps der Polizei für ein unfallfreies Pfingstwochenende

Die Tiroler Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich rücksichtsvoll und verantwortungsbewusst zu verhalten, um Unfälle zu verhindern und gibt folgende Tipps:

Beachten Sie die geltenden Geschwindigkeitslimits und fahren Sie nicht über Ihre Verhältnisse.

Halten Sie einen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ein.

Beachten Sie auch den Grundsatz, auf den Konsum von Alkohol möglichst zu verzichten, wenn Sie noch Autofahren müssen.

Mehr Nachrichten aus Vorarlberg, Tirol und ganz Österreich finden Sie laufend auf www.allgaeuer-zeitung.de/oesterreich.