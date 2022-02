Neffe stiehlt 107 Silberbarren vom Dachboden seines Onkels

Ein Mann hat in Lustenau (Vorarlberg) Silberbarren im Wert von fast 70.000 Euro aus dem Haus seines Onkels entwendet. Doch das schlechte Gewissen plagte ihn.

Mehr als 1000 Kilogramm schwer und fast 70.000 Euro wert waren die 107 Silberbarren, die ein junger Mann aus dem Dachboden des Hauses seines Onkels in Lustenau ( Vorarlberg) entwendet hat. Wie die Vorarlberger Polizei nun mitteilt, gehörten die Barren dem Bruder des Onkels. Der Neffe des Hausbesitzers hatte diese im November 2021 dort entdeckt und wenige Tage später in sein Auto geladen und an mehreren Verstecken abgelegt.

Siberbarren-Dieb stellt sich der Polizei

Einbrechen musste er dafür nicht: Laut Polizei besaß er einen Haustürschlüssel. Den Diebstahl bemerkte sein Onkel erst vor Kurzem und informierte die Polizei. Den Dieb plagte derweil offenbar das schlechte Gewissen und er stellte sich der Polizei.

Er gestand, die Silberbarren gestohlen und einen Teil bereits verkauft zu haben. Die Polizei stellte die verbleibenden 57 Silberbarren und mehrere Tausend Euro sicher.

Neffe nimmt Kredit auf, um Schaden zu begleichen

Für die Wiedergutmachung des verbliebenen Schadens nahm der Neffe einen Kredit auf und übergab das Geld der Polizei. Der Mann wird wegen schweren Diebstahls an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt werden.

