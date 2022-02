In Bregenz kann es am Samstagabend zu Verkehrsbehinderungen kommen. Der Grund ist eine Demonstration.

25.02.2022 | Stand: 11:38 Uhr

Zwischen 16 und 19 Uhr soll am Samstag, 26. Februar, ein Demonstrationszug durch die Innenstadt von Bregenz ziehe. Dadurch könne es in dieser Zeit zu Verkehrsbehinderungen in der Landesstraße 202, Bahnhofstraße und Seestraße bis zum Kreisverkehr der Höheren Technischen Lehranstalt, sowie in der Innenstadt von Bregenz kommen. Das berichtet die zuständige Polizeibehörde. Die Polizei begleitet den Protestmarsch.

