Verkehrsunfall in Höchst - Auto und Motorrad fangen Feuer

Bei einem Unfall in Höchst sind ein Auto und ein Motorrad zusammengeprallt. Beide Fahrzeuge brannten ab. Die Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht.

25.10.2021 | Stand: 13:34 Uhr

Ein 78-jähriger Autofahrer fuhr am Sonntagabend in Höchst auf der Seestraße in Richtung Rohrspitz, als ein entgegenkommender 34-jähriger Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache stürzte. Das Motorrad rutschte auf der Straße in das Auto des 78-Jährigen, wobei beide Fahrzeuge Feuer fingen. Die brennenden Fahrzeuge konnten von einem Passanten mit einem Feuerlöscher gelöscht werden.

Motorradfahrer war betrunken

Beide Fahrer zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurden in die Krankenhäuser Bregenz und Dornbirn eingeliefert. Laut Polizei verlief ein Alkoholtest beim Motorradfahrer positiv. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

