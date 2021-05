Vermisste Mädchen aus Hohenems in Vorarlberg wieder aufgetaucht

Zwei Mädchen aus Hohenems in Vorarlberg waren seit dem 14. Mai vermisst. Jetzt sind sie wieder aufgetaucht.

22.05.2021 | Stand: 08:17 Uhr

Die Polizei in Vorarlberg teilte am Samstagmorgen mit, dass die beiden Mädchen nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in der Nacht von Freitag in Linz aufgegriffen werden konnten. Beide sind wohlauf und werden an die Eltern übergeben.

Die 14-Jährige aus Hohenems und ihre 12-jährige Freundin waren seit 14. Mai vermisst. Zuletzt hatten sich die beiden am Bahnhof in Salzburg aufgehalten. Das war anhand von Videoaufzeichnungen erkennbar. Seither gab es keine Hinweise über den Aufenthalt der Mädchen.

