Mann verschwindet beim Schwimmen im Inn in Tirol unter Wasser

Beim Schwimmen im Inn in Kundl in Tirol ist ein 19-Jähriger unter Wasser verschwunden und nicht mehr aufgetaucht. Die Vermisstensuche war ergebnislos.

13.06.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Am späten Sonntagnachmittag gegen 17.25 Uhr sind drei Männer (19, 20 und 30 Jahre alt) beim Sportplatz von Kundl ( Tirol) am südlichen Ufer unter der Autobahnbrücke in den Inn gegangen. Der Inn führt laut Polizei derzeit Schmelzwasser und wies eine hohe Strömungsgeschwindigkeit auf.

Inn in Kundl (Tirol): Mann verschwindet beim Schwimmen unter Wasser

Der 20-Jährige und der 30-Jährige gingen nur bis zu den Knien ins Wasser gingen und blieben dort stehen. Der 19-Jährige ging weiter in Richtung Flussmitte und wollte entlang der dortigen Sandbank schwimmen. Nach etwa 100 Metern verschwand der junge Mann unter Wasser und tauchte nicht mehr auf.

Die Polizei leitete sofort eine großangelegte Suchaktion entlang des Inns von Kundl bis zum TIWAG-Kraftwerk in Kirchbichl ein. Die Suche verlieg ergebnislos und wurde um 19.30 Uhr abgebrochen.

Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber, die Wasserrettung von Kramsach und Reith im Alpbachtal, die Rettung von Kramsach und Wörgl, die freiwillige Feuerwehr von Kirchbichl sowie Angath sowie mehrere Polizeistreifen.

Lesen Sie auch

Kramsach in Bezirk Kufstein Raser (17) in Tirol liefert sich waghalsige Verfolgungsjagd mit der Polizei

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.