Versuchter Mord in Tirol: Wollte ein Mann seine Stieftochter töten?

Ein Mann sticht durch ein Autofenster auf seine Stieftochter ein - bestreitet aber, dass er sie töten wollte.

28.02.2021 | Stand: 14:41 Uhr

Ein 60-jähriger Mann hat hat am Freitag in Wörgl (Tirol) versucht, seine Stieftochter zu töten. Der serbische Staatsbürger soll die junge Frau mit dem Messer attackiert haben, berichtet die Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wartete die junge Frau in ihrem Auto vor der Wohnung ihrer Mutter und rauchte bei halb geöffnetem Fenster eine Zigarette. Als ihre Mutter in das Fahrzeug eingestiegen war, erschien plötzlich deren Noch-Ehemann - das Ehepaar lebt seit Monaten getrennt und das Scheidungsverfahren ist im Gange - neben dem Auto, drückte gewaltsam die Fensterscheibe der Fahrerseite weiter hinunter und attackierte seine Stieftochter mit einem Messer, indem er auf sie in das Wageninnere stach.

Die Mutter versuchte, ihre Tochter zu schützen, indem sie von der Beifahrerseite aus die Angriffe des Beschuldigten gegen ihre Tochter mit den Händen abzuwehren versuchte.

Schließlich gelang es den Frauen, die Fahrzeugtüren zu versperren, den Motor zu starten und die Flucht zu ergreifen, wobei der Beschuldigte dabei noch einmal gegen das geschlossene Fenster der Beifahrertür schlug.

Mann wurde in seiner Wohnung festgenommen

Die Frauen begaben sich direkt zur nächsten Polizeiinspektion, wo unverzüglich sowohl die Erstversorgung des Opfers durchgeführt als auch die Fahndung nach dem Beschuldigten eingeleitet wurde. Dieser konnte gleich darauf an seiner Wohnadresse in Wörgl festgenommen.

Das 19-jährige Opfer erlitt eine Schnittverletzung an der rechten Seite des Halses, wobei diese als leicht eingestuft wird. Ihre Mutter erlitt durch die Abwehrhandlungen ebenfalls eine leichte Schnittverletzung an einem Finger.

Sowohl die Opfer als auch der Beschuldigte wurden am Wochenende vernommen. Der Beschuldigte ist grundsätzlich geständig, bestreitet jedoch die Tötungsabsicht. Das Motiv dürfte die aktuelle Trennung und angestrebte Scheidung des Ehepaares sein.

