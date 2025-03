Polizei zieht Fahrschüler unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr

In Röthis in Vorarlberg hat die Polizei am Mittwoch gegen 16 Uhr einen Fahrschüler kontrolliert, der offenbar unter Drogeneinfluss stand. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten die Beamten das Fahrschulauto im Rahmen einer Schwerpunktaktion. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Fahrschüler hinterm Steuer unter Drogeneinfluss stehen könnte.

Fahrschüler in Röthis hatte offenbar Drogen konsumiert

Die Untersuchung beim anwesenden Polizeiarzt bestätigte dies: Mithilfe eines Vortests wiesen die Beamten zwei Substanzen in seinem Speichel nach. Auch bei der Fahrtauglichkeitsuntersuchung stellte der Arzt eine akute Beeinträchtigung fest.

Der Arzt nahm dem Fahrschüler anschließend Blut ab. Außerdem untersagten die Polizisten ihm die Weiterfahrt. Der Mann erhält nun eine Anzeige.

Großkontrolle in Vorarlberg: Mehrere Fahrer unter Drogeneinfluss

Im Zuge der Kontrolle zog die Polizei noch vier weitere Fahrerinnen und Fahrer aus dem Verkehr, die unter Drogeneinfluss standen. Sie werden ebenfalls angezeigt.

