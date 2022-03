Mädchen (9) in Vorarlberg von Hund gebissen - Tierhalterin geht einfach weiter

Ein junges Mädchen wurde in Tirol auf offener Straße von einem Hund gebissen und dadurch verletzt. Wer hat den Vorfall in Bürs gesehen?

23.03.2022 | Stand: 14:22 Uhr

Plötzlicher Tierangriff auf dem Nachhauseweg: Im vorarlbergischen Bezirk Bludenz ist offenbar eine junge Schülerin von einem Hund gebissen worden. Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Vorfall am Dienstag in Bürs. Dort gingen in der Judavollastraße gegen 15.45 Uhr das betroffene Mädchen und zwei gleichaltrigen Freundinnen nach Hause. Auf Höhe der Hausnummer 24 kam den drei Mädchen offenbar eine Frau mit zwei Hunden entgegen, als der Zwischenfall geschah.

Hund greift Mädchen in Vorarlberg an - das ist laut Polizei zu der Tierhalterin bekannt

Laut Polizei lief plötzlich eines der beiden Tiere auf das Mädchen zu und biss sie in die rechte Wade. Dadurch erlitt die Neunjährige eine oberflächliche Bisswunde. Anstatt stehenzubleiben, soll die Hundebesitzerin weitergegangen sein, informieren die Beamten.

Die Polizei Bludenz sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Laut Angaben der Mädchen soll die Hundebesitzerin rund 50 Jahre alt sein. Bei den Tieren handelt es sich vermutlich um Collies. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer +43 (0) 59 133 8100 an.