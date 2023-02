Verletzte bei Ski-Unfällen in Vorarlberg und Tirol: Eine 13-Jährige wurde angefahren - der Verursacher flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

22.02.2023 | Stand: 08:00 Uhr

Die Polizeistationen in Vorarlberg und Tirol haben am Faschingsdienstag zahlreiche Skiunfälle auf den Pisten in den österreichischen Regionen verzeichnet. Bei den meisten Vorfällen begingen die Verursacher Unfallflucht. Die Polizei hofft deshalb in mehreren Fällen auf die Hilfe von Zeugen.

Ski-Unfälle in Vorarlberg:

Skigebiet Hochjoch: Eine 57-jährige Frau ist im Skigebiet Hochjoch nahe der Bergstation Seebligabahn von einem anderen Skifahrern von hinten umgefahren ud schwer verletzt worden. Wie die Polizei

Ein nachkommender Fahrer leistete erste Hilfe. Die Frau wurde später mit schweren Verletzungen per Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallfahrer wird als etwa 35 bis 40 Jahre alt beschrieben, er trug eine schwarze Jacke und dunkle Hose. Er soll zudem Skier der Marke "Head" gefahren sein. Hinweise erbittet die Polizei in Schruns unter der Nummer +43 (0) 59 133 8107.

Das verletzte Mädchen wurde von der Pistenrettung erstversorgt und mit einem Rettungsschlitten ins Tal zu einem Mediziner gebracht. Die Polizei Lech erbittet Hinweise zum Vorfall unter der Nummer +43 (0) 59 133 8105.

Ski-Unfälle am Dienstag in Tirol

Skigebiet Pitztaler Gletscher : Ein 14- und ein 52-jähriger Skifahrer sind gegen Mittag auf einer schwarzen Piste zusammengestoßen und gestürzt. Der Mann brach sich beim Unfall das Schlüsselbein, der Jugendliche kam mit Prellungen und einer leichten Verletzung im Gesicht davon.

Bei dem Unfallfahrer soll es sich um einen eher korpulenten Mann mit blauer Windjacke gehandelt haben. Die Polizei erbittet Hinweise zum Unfall und dem zweiten Beteiligten unter der +43 (0) 59133/7201.

