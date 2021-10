Wanderer stürzt ab - zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Bei einem Sturz zog sich ein 34-jähriger Wanderer am Großen Turm in Vorarlberg schwere Verletzungen zu. Der Föhnsturm am Mittwoch erschwerte seine Bergung.

Ein 34-jähriger Wanderer ist am Mittwoch in den Vorarlberger Alpen am Großen Turm abgestürzt. Er wurde anschließend per Hubschrauber geborgen und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilt.

Den Angaben zufolge machte sich der Wanderer am frühen Mittwochnachmittag zu den Drei Türmen in Tschagguns/ Vorarlberg auf. Als er gegen 14.15 Uhr versuchte den Großen Turm zu erklimmen, rutschte er plötzlich aus. Der Mann stürzte daraufhin fünf bis zehn Meter in die Tiefe.

Föhn erschwerte die Rettung

Die Bergung des Verunfallten durch den Polizeihubschrauber Libelle habe sich aufgrund des starken Föhns äußert schwierig gestaltet. Schließlich konnte der 34-Jährige jedoch mittels Tau geborgen werden. Nach der anschließenden Erstversorgung wurde der unterkühlte Wanderer mit einer schweren Beinverletzung mittels Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

