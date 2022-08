Ein schwer zugängliches Gebiet unterhalb der Gehrenspitze in Musau hat am Dienstagmorgen zu brennen begonnen. Sieben Feuerwehren waren im Einsatz.

16.08.2022 | Stand: 21:04 Uhr

In Musau in Tirol hat ein Waldstück am Dienstagmorgen zu brennen begonnen. Wie die Polizei berichtet, gerieten zwei Bäume in einem schwer zugänglichen Gebiet unterhalb der Gehrenspitze in Brand.

Die Feuerwehren Vils, Pflach, Reutte, Lechaschau, Pinswang, Musau und Höfen waren im Einsatz. Das Feuer wurde mit Hilfe eines Polizeihubschraubers gelöscht.

