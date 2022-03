Das könnte die Waldbrände am Wochenende in Tirol ausgelöst haben

In Tirol haben Waldbrände die Feuerwehr am Wochenende auf Trab gehalten. Zu den Bränden am Sonntag bei Längenfeld gibt es neue Erkenntnisse zur Brandursache.

29.03.2022 | Stand: 16:29 Uhr

In Tirol hat es am Wochenende erneut mehrere Waldbrände gegeben. Wie berichtet, hat es am Sonntag oberhalb von Längenfeld gebrannt. Bei ersten Ermittlungen zu den Bränden entdeckte die Polizei am nördlicher gelegenen Brandplatz ein bereits abgekühltes und gelöschtes Lagerfeuer mit einem Durchmesser von etwa 30 cm. Dieses wurde offenbar zwar ausgetreten, einzelne Holzstücke dürften jedoch in Gras und Moos geschleudert worden sein und sich wieder entzündet haben, berichtet, die Polizei.

Waldbrände in Längenfeld in Tirol: Ermittlungen zur Brandursache

Beim südlichen Brandplatz in Längenfeld in Tirol haben die Polizisten bereits beim Einsatz am Sonntag Zigarettensummel am Brandort gefunden. Inwiewiet diese zum Ausbruch des Brandes beigetragen habe könnten, ist noch nicht bekannt. Auch auf dem Weg zwischen den beiden Brandherden wurden mehrere weggeworfene Zigarettenstummel gefunden.

Aktuell herrscht in Tirol sowie in Teilen des Allgäus eine erhöhte Waldbrandgefahr.

