Wanderer stolpert am Heilbronner Weg und stürzt kopfüber Abhang hinunter

Ein Wanderer stolpert auf dem Heilbronner Weg südlich von Oberstdorf in den Allgäuer Alpen - und stürzt kopfüber 50 Meter einen Abhang hinunter.

18.09.2023 | Stand: 11:51 Uhr

Ein 65-Jähriger ist bei einem Alpinunfall in den Allgäuer Alpen schwer verletzt worden. Der Mann aus Deutschland wanderte laut Polizei am Sonntagnachmittag alleine entlang des Heilbronner Wegs in Holzgau (Tirol) südlich von Oberstdorf.

Wanderer aus Deutschland stürzt Abhang in den Allgäuer Alpen hinunter

Nahe der Abzweigung „Hohes Licht“ und „Kleine Steinscharte“ stolperte der Wanderer – und stürzte kopfüber etwa 50 Meter einen Abhang hinunter. Der 65-Jährige überschlug sich dabei mehrfach.

Hubschrauber bringt Schwerverletzten ins Krankenhaus Zams

Eine Wanderin hatte den Sturz gesehen und rief den Notruf. Ein Notarzthubschrauber flog den Verletzten ins nahe gelegene Krankenhaus nach Zams.

Bergsteiger am Iseler bei Bad Hindelang vermisst gemeldet

Bereits am Samstag musste die Allgäuer Bergwacht zu einem Großeinsatz am Iseler bei Bad Hindelang ausrücken.