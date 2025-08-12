Wanderer stürzt in eine Spalte – doch das ist nicht der Grund, warum die Bergretter ausrücken

In St. Sigmund im Sellrain ist es zu einem skurrilen Einsatz für die Bergretter gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein Wanderer in eine Spalte gestürzt. Doch das war nicht der Grund, weswegen die Einsatzkräfte alarmiert wurden.

Eine vierköpfige Gruppe aus Deutschland wollte am Sonntag über den Nordgrat auf den Lüsener Fernerkogel aufsteigen und über den Normalweg wieder hinab. Gegen 15 Uhr starteten sie mit dem Abstieg über den Rotgratferner. Einer der Männer stürzte dabei in eine Spalte. Der Gruppe gelang es, ihren Kameraden selbstständig zu retten.

Wanderergruppe steigt im weglosen Gelände ab – und kommt nicht weiter

Um die verlorene Zeit wieder hereinzuholen, entschied sich die Gruppe unterhalb der „Plattigen Wand“ direkt Richtung Lüsens im weglosen Gelände abzusteigen.

Doch wegen Nebel und schlechter Sicht war es den Wanderern plötzlich nicht mehr möglich, weiter abzusteigen. Sie setzten einen Notruf ab. Gegen 21 Uhr flog ein Hubschrauber neun Bergretter der Bergrettung Sellraintal bis unter die Nebeldecke. Von dort aus machte sich die Einsatzgruppe zu Fuß auf den Weg hinauf zu den Wanderern.

Nach einer aufwendigen Bergung bis unter die Nebelgrenze konnten die vier Wanderer gegen 23 Uhr mit dem Hubschrauber unverletzt ins Tal geflogen werden.

Im Einsatz waren 15 Bergretter sowie die Besatzung des Hubschraubers „Libelle“.

