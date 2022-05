Zugriff auf Investment-Account entzogen - Tirolerin verliert fünfstelligen Euro-Betrag

Eine Frau aus Wattens (Tirol) hat durch einen Online-Betrug eine Summe in fünfstelliger Höhe verloren. Die Polizei ermittelt.

13.05.2022 | Stand: 21:24 Uhr

Eine Frau aus Wattens in Tirol hat bei einem Online-Betrug einen fünfstelligen Euro-Betrag verloren. Wie die Polizei berichtet, hat die Frau im Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 13. Mai 2022 über eine Website und verschiedene Social-Media-Kanäle mit einem australischen Börsenmakler geschrieben. Auf dessen Empfehlung hin legte sie in unterschiedlichen zeitlichen Abständen jeweils hohe Summen auf einer Bitcoin-Investmentseite an. Dafür wurden ihr von dem Börsenmakler hohe Gewinne versprochen.

Wattens (Tirol): Frau verliert durch Online-Betrug mittlere fünfstellige Summe

Nachdem sie über ihren Investment-Account anfangs noch Zugriff auf die eingezahlten Summen hatte, wurde ihr wegen eines angeblichen Bonus-Programms ab Dezember 2021 jeglicher Zugriff entzogen, so die Polizei. Eigentlich hätte ihr der Zugriff wieder freigegeben werden sollen. Das ist allerdings bisher nicht passiert. Dadurch entstand de-Jährigen ein finanzieller Schaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Nach Abschluss der laufenden Ermittlungen erstattet die Polizei Anzeige bei den zuständigen Stellen.

