Wien ermöglicht Booster-Impfungen für alle

In Österreichs Hauptstadt Wien kann sich ab heute jeder eine Booster-Impfung gegen Corona holen.

02.11.2021 | Stand: 06:55 Uhr

Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus für alle: Das ist jetzt in Wien möglich. Wie Bürgermeister Michael Ludwig erklärte, ist die Boosterimpfung für jeden möglich, dessen zweite Impfung mindestens sechs Monate her ist.

In Wien haben seit Anfang September schon mehr als 50.000 Menschen Auffrischungsimpfungen bekommen, vor allem in Senioren- und Pflegeheimen. Ludwig appellierte an alle Wienerinnen und Wiener, sich unbedingt nach sechs Monaten wieder impfen zu lassen, denn „nur dann kommen wir sicher durch die Pandemie“.

In den kommernden Tagen sollen alle wiener Haushalte schriftlich über das Angebot informiert werden. Wer sich in einem der elf Impfzentren in der Stadt impfen lassen will, muss sich online oder telegfonisch anmelden. Als Vakzine stehen laut ORF die Mittel von Biontech und Pfizer sowie Moderna zur Auswahl. Kreuzimpfungen mit dem jeweils anderen Mittel sind, wenn gewünscht, ebenfalls möglich.

Zahl der Corona-Infektionen in Österreich steigt

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich steigt in den vergangenen Wochen deutlichan. Innerhalb von 24 Stunden wurden am Wochenende 4523 neue Fälle gemeldet, wie das Gesundheits- und das Innenministerium am Montag berichteten. Vergangenen Montag waren es 2850 Neuinfektionen. Auf den Intensivstationen wurden den Angaben zufolge 292 Menschen behandelt.