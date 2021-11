Wien verbietet Ungeimpften Zugang zu Friseuren und Restaurants

Mit Blick auf die Corona-Prognosen soll in Wien ab Ende nächster Woche die 2G-Regel in Restaurants und Friseursalons eingeführt werden.

04.11.2021 | Stand: 15:51 Uhr

In Österreichs Hauptstadt Wien dürfen bald nur noch Genesene und gegen das Coronavirus geimpfte Menschen Lokale und Friseure besuchen. Diese 2G-Regel solle ab Ende nächster Woche gelten, sagte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig am Donnerstag. Außerdem gelte diese Vorgabe für Zusammenkünfte ab 25 Personen.

Die Pandemie-Prognosen ließen Schlimmes befürchten, so Ludwig. Daher wolle man Eltern auch ermöglich, dass sie ihre fünf- bis zwölfjährigen Kinder impfen lassen können. Bislang sind Impfungen in Österreich erst ab 12 Jahren vorgesehen. (Lesen Sie auch: Corona-Zahlen in Österreich steigen weiter deutlich)

Bund-Länder-Krisengipfel am Freitag in Österreich

Damit stellt die Millionen-Metropole bereits vor einem Bund-Länder-Krisengipfel am Freitag ihre Weichen. Im Vergleich zu den neun Bundesländern ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Wien mit rund 300 deutlich geringer als der österreichweite Durchschnitt von etwa 478.

