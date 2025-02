So sehen Sie den Wiener Opernball 2025 live in Free-TV und Mediathek

Beim Wiener Opernball 2025 werden wieder rund 5100 Gäste zum Motto "Alles Walzer" durch die Nacht tanzen. Dazu kommen rund 2,5 Millionen Zuschauer, die per Livesendung im Free-TV dabei sein werden. Einer, der viele Jahre dazu gehörte, ist allerdings nicht mehr dabei: Richard "Mörtel" Lugner, der immer einen Stargast an seiner Seite hatte, ist vergangenes Jahr gestorben.

An welchem Datum ist der 67. Wiener Opernball 2025? Was kosten die Karten? Welcher Stargast kommt? Und gibt es wieder eine Übertragung in TV und Stream? Hier alle Infos.

Wann findet der Wiener Opernball 2024 statt? Termin und Datum

Der Wiener Opernball 2025 findet am Donnerstag, 27. Februar 2025 statt.

Kann ich den Wiener Opernball 2025 live im Free-TV oder in der Mediathek sehen?

Ja. Der Wiener Opernball 2025 wird am 27.2.25 von 3Sat gezeigt. Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl, Marion Benda, Silvia Schneider und Andi Knoll führen durch die Wiener Ballnacht und rücken die ankommenden Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, aus Kunst und Kultur ins Scheinwerferlicht.

20.15 Uhr ist Beginn der Übertragung bei 3Sat mit der Ankunft der Gäste beim Opernball 2025.

21.40 Uhr: Die offizielle Eröffnung der Ballnacht mit den Stars der Staatsoper wird kommentiert von Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe.

23.10 Uhr: Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl, Marion Benda, Silvia Schneider und Andi Knoll laden Größen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kunst und Kultur zum Interview.

Der Wiener Opernball 2025 am 27. Februar wird auch live in ORF2 und auf ORF ON gezeigt, dazu als Stream in den Mediatheken der Sender.

Programm und Stargäste: Was ist beim Wiener Opernball 2025 geboten?

Hier das offizielle Programm des Wiener Opernballs 2025:

Fanfare

von Karl Rosner

Musikalische Leitung Markus Henn

Bühnenorchester der Wiener Staatsoper

Österreichische Bundeshymne

Musikalische Leitung László Gyükér

Wiener Opernball Orchester

Europahymne

von Ludwig van Beethoven

Musikalische Leitung László Gyükér

Wiener Opernball Orchester

Polonaise A-Dur op. 40/1

von Frédéric Chopin

Einzug des Eröffnungskomitees

Musikalische Leitung László Gyükér

Wiener Opernball Orchester

Kaiserwalzer Konzertwalzer op. 437

von Johann Strauß (Sohn)

Csárdás aus Ritter Pásmán op. 441

von Johann Strauß (Sohn)

Musikalische Leitung Cornelius Meister

Orchester der Wiener Staatsoper

Frühlingsstimmen Walzer op. 410

von Johann Strauß (Sohn)

Musikalische Leitung Cornelius Meister

Nadine Sierra

Orchester der Wiener Staatsoper

Bella enamorada aus El último romántico

von Reveriano Soutullo & Juan Vert

Musikalische Leitung Cornelius Meister

Juan Diego Flórez

Orchester der Wiener Staatsoper

Alle maskiert aus Eine Nacht in Venedig

von Johann Strauß (Sohn)

Musikalische Leitung Cornelius Meister

Nadine Sierra, Maria Nazarova, Juan Diego Flórez, Daniel Jenz

Orchester der Wiener Staatsoper

Ausschnitt aus der Polonaise A-Dur op. 40/1

von Frédéric Chopin

Aufstellung des Eröffnungskomitee

Musikalische Leitung László Gyükér

Wiener Opernball Orchester

Violetta Polka-française op. 404

von Johann Strauß (Sohn)

Choreographie Maria Angelini-Santner und Christoph Santner

Musikalische Leitung László Gyükér

Eröffnungskomitee

Wiener Opernball Orchester

An der schönen blauen Donau Walzer op. 314

von Johann Strauß (Sohn)

Musikalische Leitung László Gyükér

Wiener Opernball Orchester

Wer ist der Stargast beim Wiener Opernball 2025?

Nach dem Tod von Richard „Mörtel“ Lugner, der jedes Jahr einen Hollywood-Star mit zum Opernball brachte, sind 2025 nur wenige internationale Stars beim Ball vertreten. Glamour gibt es trotzdem. Angesagt haben sich unter anderem Topmodel Franziska Knuppe und Entertainer Bruce Darnell, berichtete die Gala. Auch Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Sänger Sasha kommen demnach zum Opernball in Wien.

Kleidung: Was trägt man beim Wiener Opernball?

Die Kleidervorschriften für die Gala sind wie immer streng. Damen haben ein großes, bodenlanges Abendkleid zu tragen, Männer einen schwarzen Frack mit weißer Fliege oder Galauniform.