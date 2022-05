Schülerin und Lehrerin stoßen während Fahrradfahrt mit Rehen zusammen

Eine Schülerin und eine Lehrerin sind während einer Fahrradfahrt in Tirol mit Rehen zusammengestoßen. Die Lehrerin wurde schwer verletzt.

09.05.2022 | Stand: 21:16 Uhr

Kurioser Unfall in Tirol: Am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr fuhren Kinder der Volksschule Mötz mit Begleitpersonen im Rahmen der Vorbereitung auf die Radfahrprüfung auf einem Gemeindeweg in Richtung des Fußballplatzes Mötz, als aus einem angrenzenden steilen Waldstück zwei Rehe liefen und gegen die Fahrräder einer achtjährigen Schülerin und einer Lehrerin liefen. (Lesen Sie auch: Wanderer machten grausigen Fund: Nun ist klar, wer die Leiche im Zelt war)

Die Achtjährige erlitt bei dem Unfall leichte, die Lehrerin schwere Verletzungen, berichtet die Tiroler Polizei. Beide wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert.

