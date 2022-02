Kanzler Nehammer schließt Aussetzen der Impfpflicht in Österreich nicht aus

Österreichs Kanzler Karl Nehhammer schließt laut Medienberichten ein Aussetzen der Impfpflicht nicht aus. Die Impflotterie wird es nicht geben.

Immer mehr Experten und Politiker in Österreich sollen sich gegen die eben erst in Kraft getretene Impfpflicht aussprechen, berichten österreichische Medien übereinstimmend.

Impfpflicht in Österreich: Rückt Nehammer ab? Impflotterie schon wieder vom Tisch

Der Kronen Zeitung sagte Kanzler Nehammer, auf die Frage, ob das Gesetzt zur Impfpflicht schon bald Geschichte sein könnte: "Wenn es die Expertinnen und Experten so beurteilen und der Regierung vorschlagen, dann ja." Der Impflotterie - jeder zehnte Geimpfte sollte einen Gutschein im Wert von 500 Euro bekommen - erteilte Nehammer demnach eine Absage. Das dafür vorgesehene Geld könnte nun an Frauen und Männer gehen, die in der Pandemie viel geleistet hätten - Pflegekräfte und Klinikpersonal zum Beispiel.

