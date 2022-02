Wölfe verursachen in Tirol Schäden in Höhe von 220.000 Euro innerhalb eines Jahres

In Österreich steigt die Zahl der Wölfe an. Gleichzeitig mehren sich Schadensfälle rund um die Almen.

Die Zahl der Wölfe in Österreich steigt an. Alleine in Tirol wurden im vergangenen Jahr 14 verschiedene Wölfe gesichtet. Erstmals wurden in Österreich zudem drei Bären in heimischen Wäldern nachgewiesen sowie vier Luchse und vier Goldschakale. Die einen dürfte das freuen, andere sehen sich mit Schäden konfrontiert.

Wie aus dem Jahresbericht des Landes Tirol über Bär-Wolf-Luchs und Goldschakal hervorgeht, wurden im Laufe des Jahres 2021 619 Almtiere vermisst oder getötet - das entspricht einer Verdopplung im Vergleich zum Jahr 2020.

378 tote Schafe, Ziegen und ein Rind sollen demnach auf das Konto von Wölfen gehen. 241 Tiere wurden "in einem örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit Rissgeschehen" als vermisst gemeldet, hieß es seitens des Landes. Doch nicht nur das Schicksal der Tiere ist davon betroffen, dem Land Tirol kostete dieser Schwund etwa 220.000 Euro.

