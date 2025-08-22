Yak stößt deutsche Wanderin in Tirol zu Boden und verletzt sie

Ein Yak hat am Freitagmittag (22. August 2025) eine deutsche Wanderin in Galtür (Tirol) angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich die 65-jährige Deutsche und ihr Begleiter auf dem Rückweg von ihrer Wanderung, als sie dem Stier begegneten.

Weil das männliche Tier unruhig wirkte, wollten die beiden Wanderer ihm ausweichen. Doch der Yak lief direkt auf sie zu.

Yak verletzt in Tirol deutsche Wanderin – mit dem Heli in die Klinik

Laut Polizeibericht verletzte der Yak-Stier die 65-Jährige mit dem Horn am Oberschenkel und warf sie zu Boden. Danach flüchteten die beiden Deutschen hinter einen Baum und versuchten, das aufgebrachte Tier mit Schreien und Rufen von weiteren Angriffen abzuhalten. Nach einiger Zeit wandte sich der Yak ab.

Eine durch die lauten Rufe aufmerksam gewordene Wandergruppe setzte schließlich die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde die 65-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades mittels Notarzthubschrauber in das BKH Zams gebracht.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at

