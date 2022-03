Chlorgas tritt aus und reagiert - Hotel im Zillertal evakuiert

Ein Hotel in der Ramsau im Zillertal (Tirol) ist am Mittwoch evakuiert worden. Im Hallenbad war es zu einer chemischer Reaktion mit Chlorgas gekommen.

16.03.2022 | Stand: 20:21 Uhr

Chlorgas ist am Mittwochnachmittag in einem Hotel in der Ramsau im Zillertal ( Tirol) ausgetreten. Bei Reinigungsarbeiten in einem Technikraumes eines Hallenbades in dem Hotel kam es laut Polizei gegen 13 Uhr zu einer chemischen Reaktion mit Chlorgas.

Der 56-jährige Hotelbesitzer und sein 26-jährige Sohn verließen den Heizraum und verständigten die Leitstelle. Daraufhin wurde das Hotel evakuiert. Neun Mitarbeiter und ein Gast wurden in Sicherheit gebracht.

Polizei: Defekte Pumpe Ursache für Austritt von Chlorgas

Ursache des Chloraustritts war eine defekt Pumpe. Am Einsatz beteiligt waren die Polizei, Rettung sowie die Feuerwehren aus Ramsau, Mayrhofen und Jenbach mit sieben Fahrzeugen.

Lesen Sie auch: Hackerangriff auf Stephansdom raubt Wienern den Schlaf