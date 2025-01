Wunderkerze steckt Christbaum in Brand - Haustier sterben in den Flammen

Wie die Polizei in Vorarlberg mitteilt, ereignete sich der Zimmerbrand am Samstagabend gegen 19.30 Uhr. Eine 62-Jährige entzündete im Wohnzimmer vor ihren beiden Enkelkindern in unmittelbarer Nähe zu einem Christbaum eine Wunderkerze. Diese setzte den trockenen Christbaum in Brand.

Wunderkerze steckt Christbaum in Brand: Ehepaar kann Flammen nicht löschen

Die Frau versuchte gemeinsam mit ihrem Mann den Christbaum zu löschen. Als sie das nicht schafften, verließen sie die Wohnung. Die alarmierte Feuerwehr Lauterach konnte mit mehreren Atemschutztrupps das Feuer stoppen. Für zwei Hunde sowie eine Katze kam dies aber zu spät, die Tiere konnten nur noch tot geborgen werden,

Die beiden Erwachsenen sowie die zwei Kinder wurden zur weiteren Abklärung des Gesundheitszustandes ins Krankenhaus gebracht. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Im Einsatz waren die Feuerwehr Lauterach mit 35 Einsatzkräften, das Rotes Kreuz mit 7 Einsatzkräften sowie die Bundespolizei mit drei Streifen.

