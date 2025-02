Zug erfasst zwei Fußgänger in Tirol

In Kaltenbach in Tirol hat es am Dienstag gegen 17.50 Uhr einen schweren Zugunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, wurden zwei Fußgänger auf der Fußgängerüberquerung der Zillertalbahn von einem Zug erfasst.

Zugunfall in Tirol: Zwei Menschen sterben

Der 60-jährige Mann und die 59-jährige Frau wurden dadurch in die rechts angrenzende Böschung geschleudert. Obwohl sich Ersthelfer sofort um die Verletzten kümmerten, verstarben beide noch vor Ort. Die Straße war im Bereich der Unfallstelle bis 21.30 Uhr gesperrt. Die Polizei richtete eine Umleitung ein.

