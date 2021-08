Zwei Autofahrer bei Unfall in Lermooser Tunnel verletzt

In Lermoos in Tirol sind eine 26-Jährige und ein 72-Jähriger nach einem Zusammenstoß mit zwei Autos verletzt worden.

19.08.2021 | Stand: 08:00 Uhr

Zwei Menschen sind bei einem Autounfall in Lermoos in Tirol verletzt worden. Nach Polizeiangaben waren ein 47-jähriger und ein 72-jähriger Italiener am Mittwoch gegen 17.50 Uhr mit ihrem Wagen auf der B179 von Reutte in Richtung Fernpass gefahren. Zur gleichen Zeit fuhr eine 26-jährige Deutsche mit ihrem Wagen in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.

Im Lermosser Tunnel prallte die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Grund dafür ist laut Polizei noch unklar. Der 72-jährige Autofahrer sowie die 26-jährige Fahrerin des anderen Wagens wurden verletzt. Noch ist nicht bekannt wie schwer.

Verletzter mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Der 72-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Reutte geflogen. Die 26-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Garmisch-Partenkirchen gebracht. Der Lermooser Tunnel war in der Zeit von 18 Uhr bis etwa 19.20 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

